Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газона

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. На семи строящихся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионах засев газона будет произведен в течение лета. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Строительство стадионов продолжается в семи городах, которые примут чемпионат мира - в Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Калининграде.

"Стадионы строятся, серьезных отставаний нет. Есть понимание, что летом все стадионы приступят к засеву газона, для нас сейчас это самое главное. Дальше спокойно будут продолжаться отделочные работы", - отметил Сорокин.

"У нас ориентир - конец этого года, начало следующего, чтобы было время поиграть на этих стадионах и понять, как они ведут себя в операционном режиме. Строительная готовность - это крайне важный фактор. Мы это поняли со всей остротой во время Кубка конфедераций. Зайти на только что сданный стадион достаточно сложно", - подчеркнул Сорокин.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.