Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терять

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" отдаст нападающего Луку Джорджевича в аренду, потому что не хочет терять его совсем. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Ранее черногорский портал CdM опубликовал информацию, согласно которой 23-летний Джорджевич достиг договоренности с "Зенитом" о расторжении контракта.

"Мы встречались с агентом Луки и с ним самим. Он очень талантливый игрок, но, к сожалению, не могу гарантировать ему практику. Он находится в очень хорошем возрасте, является хорошим футболистом, нравится Роберто Манчини. Но сегодня мы говорим о том, чтобы отдать его в аренду, не хотим его продавать и терять, хотим, чтобы он вернулся к нам боевой единицей, которая могла бы играть постоянно", - сказал Сарсания.

"Ему нужна постоянная практика, поэтому мы должны быть уверены в клубе, который его возьмет, в том, что он будет получать там игровое время. Варианты есть как в России, так и за границей, будем их рассматривать совместно с ним и его агентом", - отметил спортивный директор.

Черногорский нападающий перешел в "Зенит" в 2012 году, его нынешний контракт действует до 2020 года. За время нахождения в санкт-петербургском клубе он отправлялся в аренду в голландский "Твенте", итальянскую "Сампдорию", а также испанскую "Понферрадину".