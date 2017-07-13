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Мутко поблагодарил Кержакова за карьеру и достижения в футболе

Спорт
13 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Президент Российского футбольного союза пожелал ему хорошей дальнейшей карьеры

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Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поблагодарил бывшего форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова за достижения в футболе. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

В четверг президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что 34-летний Кержаков завершил карьеру футболиста. На официальном сайте клуб объявил, что бывший нападающий назначен на пост координатора юношеских команд системы "Зенита".

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"Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры", - сказал Мутко.

"Он получил пост в академии "Зенита"? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи", - добавил глава РФС.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, всего он забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России. "Сможет ли кто-то обойти его в списке бомбардиров? Кто-то находится в середине карьеры, кто-то в начале пути, если будет желание, стремление, то это можно сделать. Остальным футболистам есть к чему стремиться", - считает Мутко.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й.

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