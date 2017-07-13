Мутко поблагодарил Кержакова за карьеру и достижения в футболе

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поблагодарил бывшего форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова за достижения в футболе. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

В четверг президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что 34-летний Кержаков завершил карьеру футболиста. На официальном сайте клуб объявил, что бывший нападающий назначен на пост координатора юношеских команд системы "Зенита".

"Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры", - сказал Мутко.

"Он получил пост в академии "Зенита"? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи", - добавил глава РФС.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, всего он забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России. "Сможет ли кто-то обойти его в списке бомбардиров? Кто-то находится в середине карьеры, кто-то в начале пути, если будет желание, стремление, то это можно сделать. Остальным футболистам есть к чему стремиться", - считает Мутко.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й.