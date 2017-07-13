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СМИ: студенты университета были эвакуированы из-за сообщений о бомбе на базе ФК "Реал"

Спорт
13 июля, 16:42 UTC+3 ТАСС

Футболисты "Реала" в США приступили к подготовке к предстоящему сезону

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ТАСС, 13 июля. Сотни студентов Калифорнийского университета были эвакуированы после сообщений о бомбе на тренировочной базе футбольного клуба "Реал" в Лос- Анджелесе. Об этом сообщает испанское издание AS.

База, на которой тренируется "Реал" в рамках турне по США, входит в комплекс Калифорнийского университета.

В среду днем испанский клуб провел первую тренировку на базе университета в рамках американского турне. Вечером поступили сообщения о наличии бомбы на территории базы "Реала" и сотни студентов жилых кварталов были эвакуированы. Полиция осмотрела тренировочную базу и не нашла следов взрывчатых веществ. В полночь учащиеся вернулись в университет.

"Реал" приступил к подготовке к сезону-2017/18 в США 12 июля. Испанский клуб примет участие в Международном кубке чемпионов и сыграет с английскими клубами "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также испанской "Барселоной".

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