ФИФА отменила отстранение Футбольной ассоциации Судана

ТАСС, 13 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила свое решение об отстранении Футбольной ассоциации Судана. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее бюро совета ФИФА приняло решение отстранить Футбольную ассоциацию Судана из-за того, что решение о смене президента организации было принято без разрешения ФИФА. В апреле главой национальной федерации стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим, сменив Мутасима Гаафара Сира аль- Хатима. Выборы не должны были состояться до конца года.

После этого премьер-министр Судана подписал соответствующий указ, восстанавливающий на своей должности прежнего президента. Таким образом, Футбольная ассоциация Судана была восстановлена в правах.