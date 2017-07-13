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Орлов: бывший футболист "Зенита" Кержаков мог еще поиграть в любом другом клубе России

Спорт
13 июля, 16:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По мнению комментатора, решение Кержакова о завершении карьеры является правильным

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Геннадий Орлов

Геннадий Орлов

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков, завершивший карьеру, мог бы поиграть еще в другой команде чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал российский комментатор Геннадий Орлов.

В четверг президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал ТАСС, что 34-летний Кержаков завершил карьеру футболиста. На официальном сайте клуб объявил, что бывший нападающий назначен на пост координатора юношеских команд системы "Зенита".

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"Он еще мог спокойно играть, но не в "Зените", потому что тут стоит одна задача - чемпионство и Лига чемпионов. У нас в России есть много команд, и он бы мог еще продолжить карьеру в любой другой, нигде каши не испортил бы. Но он понял, зачем ему растрачиваться на футбол, когда он создал здесь себе имя, авторитет. Это его решение, и он принял его правильно", - сказал Орлов.

По словам собеседника ТАСС, Кержаков - выдающийся игрок сборной России, который не был талантлив, но всегда был очень способный. "У него нет такого таланта, как у Андрея Аршавина, но он забил больше всех. Он лучший бомбардир за его целеустремленность, умение тренироваться и оптимизм, который всегда присутствовал в его действиях. Это его отличительные качества", - подчеркнул комментатор.

"К тому же неслучайно он уезжал играть в "Севилью", потом вернулся в "Динамо", но сам считал, что его родная команда - "Зенит". После возвращения в Санкт-Петербург он тоже достойно играл. У него красивая карьера, он достоин прекрасных проводов, и здорово, что его оставили в системе клуба. Теперь он наблюдает за молодыми ребятами, у него есть опыт, и он может распознать, кто на что способен", - добавил Орлов.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2015-й. Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.

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