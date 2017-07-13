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Американский баскетболист Хантер подписал контракт с ЦСКА на два года

Спорт
13 июля, 16:59 UTC+3 ТАСС

Минувший сезон центровой Отелло Хантер провел в составе мадридского "Реала", за который сыграл в 35 матчах Евролиги

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Центровой "Олимпиакоса" Оттело Хантер (слева) в матче Евролиги против ЦСКА в феврале 2016 года

Центровой "Олимпиакоса" Оттело Хантер (слева) в матче Евролиги против ЦСКА в феврале 2016 года

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 13 июля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с американским центровым Отелло Хантером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В последние три года Хантер играет на высоком уровне, он был частью "Олимпиакоса" и "Реала", которые выходили в "Финалы четырех". Нам был необходим еще один "большой", который, наряду с Кайлом Хайнсом, привносил бы в игру атлетизм, защиту, подборы, умение убегать в отрывы. У Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей команды. Знаю, что у него было множество предложений, но он выбрал переезд в Москву", - прокомментировал подписание контракта между ЦСКА и 31-летнем Хантером главный тренер команды Димитрис Итудис.

Минувший сезон Хантер провел в составе мадридского "Реала", за который сыграл в 35 матчах Евролиги, набирая по 7,6 очка и совершая 4,5 подбора в среднем за игру. В чемпионате Испании сезона-2016/17 баскетболист провел 30 матчей, набирая по 6,4 очка за матч.

Хантер два раза выигрывал чемпионат Греции (2015, 2016) и Кубок Испании (2017).

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