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Оргкомитет ЧМ-2018 попросит об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов

Спорт
13 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Как рассказал Алексей Сорокин, оргкомитет также обратится в Федеральное собрание РФ с просьбой облегчить ввоз отдельных видов алкогольной продукции

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира 2018 года по футболу намерен обратиться в Федеральное собрание РФ с инициативой об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов на матчи турнира. Об этом на заседании президиума Совета законодателей РФ заявил генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

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"На следующей сессии мы хотим внести инициативу об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу билетов и поддельных билетов. Мы заметили, что данный вид правонарушения имеет место быть, были факты перепродажи билетов, и у нас есть поручение от заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко подумать о дополнительной ответственности за этот вид противоправной деятельности", - сказал Сорокин.

"Есть и вторая инициатива - это облегчение ввоза отдельных видов алкогольной продукции. У ФИФА [Международной федерации футбола] есть спонсорские обязательства, есть продукция в виде игристых вин, которые необходимы для проведения турнира. Мы будем просить Федеральное собрание ослабить процедуру ввоза этого вида продукции на территорию России исключительно для целей чемпионата мира", - добавил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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