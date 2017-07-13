МВД РФ не допустит хождение полуголых толп во время ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МВД России не допустит хождение полуголых толп болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.

По его словам, не все города, где состоятся матчи чемпионата мира, готовы обеспечить изоляцию нетрезвых людей из общественных мест.

"На чемпионате мира нам это обязательно необходимо сделать. В наших городах не будет хождения полуголых толп по улицам и площадям. Такие факты будут однозначно жестко пресекаться", - сказал он.

"Личному составу надо дать инструментарий. Я буду благодарен, если эти 11 городов подойдут к этой профилактической работе с пониманием", - заключил замминистра.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.