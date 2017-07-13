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ФК "Динамо" расторг контракт с защитником Дьяковым

Спорт
13 июля, 17:39 UTC+3 ТАСС

Контракт расторгнут по соглашению сторон

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Материал из 1 страницы
Виталий Дьяков (справа)

Виталий Дьяков (справа)

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС, архив

ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с защитником Виталием Дьяковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Дьяков выступал за "Динамо" с 2015 года. В активе 28-летнего защитника 23 матча за московский клуб, в которых он забил три мяча.

"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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