ФК "Динамо" расторг контракт с защитником Дьяковым

ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с защитником Виталием Дьяковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Дьяков выступал за "Динамо" с 2015 года. В активе 28-летнего защитника 23 матча за московский клуб, в которых он забил три мяча.

"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.