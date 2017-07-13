ФК "Динамо" расторг контракт с защитником Дьяковым

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ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с защитником Виталием Дьяковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Дьяков выступал за "Динамо" с 2015 года. В активе 28-летнего защитника 23 матча за московский клуб, в которых он забил три мяча.
"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.