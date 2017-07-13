Экипаж Николаева на шестом этапе "Шелкового пути" получил удары после попадания в яму

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Экипаж Николаева на шестом этапе "Шелкового пути" получил удары после попадания в ямуСпорт 13 июля, 18:02
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ТАСС, 13 июля. Члены экипажа российского гонщика команды "КамАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" получили сильные удары в позвоночник после попадания машины в яму, но никто не пострадал. Слова гонщика приводит пресс-служба соревнований.
Экипаж Николаева стал победителем шестого этапа ралли-рейда, второе место занял чех Мартин Коломы из команды Tatra, третьим финишировал партнер Николаева по команде Дмитрий Сотников, который сохраняет лидерство в общем зачете. Вторым идет еще один гонщик "КамАЗа" Антон Шибалов, третьим - Коломы.
"Спецучасток был интересный, быстрый, с кочками и опасными местами, приходилось делать много подрезок, - сказал Николаев. - В основном ехали с партнерами, ехали быстро, догнали Шибалова, видели Сотникова. Но за 120 километров до финиша, делая подрезку, попали в яму, и у нас обломило кронштейн подвески кабины. Пришлось немножечко сбросить, потому что были сильные удары в позвоночник, но экипаж в порядке, никто не пострадал".
Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток - 106,60 км) пройдет по маршруту от казахстанского Урджара до китайского Карамая 14 июля.