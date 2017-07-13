Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж Николаева на шестом этапе "Шелкового пути" получил удары после попадания в яму

Спорт
13 июля, 18:02 UTC+3 ТАСС

Экипаж команды "КамАЗ-Мастер" Николаева стал победителем шестого этапа ралли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эдуард Николаев

Эдуард Николаев

© EPA/MARTIN ALIPAZ, архив

ТАСС, 13 июля. Члены экипажа российского гонщика команды "КамАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" получили сильные удары в позвоночник после попадания машины в яму, но никто не пострадал. Слова гонщика приводит пресс-служба соревнований.

Смотрите также
Эдуард Николаев

Экипаж Николаева выиграл шестой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Экипаж Николаева стал победителем шестого этапа ралли-рейда, второе место занял чех Мартин Коломы из команды Tatra, третьим финишировал партнер Николаева по команде Дмитрий Сотников, который сохраняет лидерство в общем зачете. Вторым идет еще один гонщик "КамАЗа" Антон Шибалов, третьим - Коломы.

"Спецучасток был интересный, быстрый, с кочками и опасными местами, приходилось делать много подрезок, - сказал Николаев. - В основном ехали с партнерами, ехали быстро, догнали Шибалова, видели Сотникова. Но за 120 километров до финиша, делая подрезку, попали в яму, и у нас обломило кронштейн подвески кабины. Пришлось немножечко сбросить, потому что были сильные удары в позвоночник, но экипаж в порядке, никто не пострадал".

Седьмой этап протяженностью 412,90 км (спецучасток - 106,60 км) пройдет по маршруту от казахстанского Урджара до китайского Карамая 14 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
2
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
3
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
4
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
5
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
6
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
7
НАТО не видит угроз со стороны РФ в связи с учениями "Запад"
Темы дня
Реклама