Француз Барде выиграл 12-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

ТАСС, 13 июля. Французский гонщик Ромен Барде из AG2R La Mondiale одержал победу на 12-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 214,5 км он преодолел за 5 часов 49 минут 38 секунд.

Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale Drapac), третье место занял итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны".

В генеральной классификации Ару вышел в лидеры (52:51.49). Вторым идет британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай" (+0,06), на третьей позиции расположился Барде (+0,25).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.