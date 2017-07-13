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Гончар назвал вызовом свое назначение помощником главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"

Спорт
13 июля, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Последние два сезона Гончар работал в "Питтсбурге" в качестве тренера по развитию защитников

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Сергей Гончар

Сергей Гончар

© AP Photo/Gene J. Puskar, архив

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Назначение помощником главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" станет новым этапом и вызовом в карьере для Сергея Гончара. Такое мнение ТАСС по телефону высказал сам Гончар.

В среду российский специалист был назначен на пост помощника главного тренера "Питтсбурга" Майка Салливана. Последние два сезона Гончар работал в "Питтсбурге" в качестве тренера по развитию защитников. Как отметил Салливан, роль Гончара в оказании помощи молодым игрокам обороны оказалась решающей для победы в Кубке Стэнли.

"Для меня это новый вызов, но, в принципе, я на эту тему сильно не задумывался. Сказал бы, что для меня это следующая ступень развития как для тренера, для моих человеческих качеств, а также для моего опыта. Это новый этап, который поможет мне стать лучше в данном направлении", - сказал Гончар.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 год, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче регулярных чемпионатов. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 годах - в качестве тренера.

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