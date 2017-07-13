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Футболисты ЦСКА получили серебряные медали чемпионата России

Спорт
13 июля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Медали команде вручил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

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Во время церемонии вручения серебряных медалей чемпионата России футболистам ЦСКА

Во время церемонии вручения серебряных медалей чемпионата России футболистам ЦСКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб ЦСКА получили серебряные медали за второе место в чемпионате России сезона-2016/17. Церемония вручения наград прошла на встрече армейской команды со своими болельщиками на стадионе "ЦСКА-Арена", приуроченной к старту нового сезона.

Медали за второе место вручил команде президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Поздравляю всех с медалями и началом нового сезона. Поражает стабильность ЦСКА за последние 10 лет. Ни разу команда не обходилась без еврокубков. Удачи в Лиге чемпионов и чемпионате", - сказал Прядкин.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков, но сразу же отдал его защитнику команды Марио Фернандесу.

ЦСКА стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны в седьмой раз, ранее армейцы становились вторыми в 1998, 2002, 2004, 2008, 2010 и 2015 годах. Шесть раз клуб выигрывал золото первенства, трижды - бронзовые медали.

Первое место в чемпионате России сезона-2016/17 занял "Спартак", третье - "Зенит".

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