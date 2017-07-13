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Воронежский спортсмен Вагин выиграл Спартакиаду в прыжках в воду с трамплина

Спорт
13 июля, 19:36 UTC+3 ТАСС

Вторым стал Николай Борисов из Пензенской области, третье место занял представитель Татарстана Артем Трубин

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© Леся Полякова/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 13 июля. Представитель Воронежской области Геннадий Вагин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках в воду с метрового трамплина. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Вагин заработал 293,06 балла. Вторым стал Николай Борисов из Пензенской области (266,60), третье место занял представитель Татарстана Артем Трубин (258,75).

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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