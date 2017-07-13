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Бабаев: болельщики должны стать усилением ЦСКА, если клуб не найдет новых футболистов

Спорт
13 июля, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По словам главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, важным этапом для команды станет стартовый отрезок предстоящего чемпионата России

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Во время церемонии вручения серебряных медалей чемпионата России футболистам ЦСКА

Во время церемонии вручения серебряных медалей чемпионата России футболистам ЦСКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В случае, если московский ЦСКА не сможет найти новых футболистов, усилением для команды станут ее болельщики. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Встреча, а также награждение футболистов столичной команды серебряными медалями чемпионата России прошедшего сезона, проходит на стадионе "ЦСКА-Арена".

"Успели соскучиться после перерыва, вдвойне приятно, что во второй раз проводим встречу на новой арене. Завтра стартует новый сезон, мы верим, что наша любимая команда добьется очередного успеха, а на трибунах будет еще больше болельщиков. И даже, если нам не удастся найти новые усиления, вы будете нашим усилением", - заявил Бабаев.

По словам главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, важным этапом для команды станет стартовый отрезок предстоящего чемпионата России. "Мне очень понравился уровень боления на домашних матчах, поэтому хочется, чтобы вы заполняли стадион на каждом матче, а мы постараемся отблагодарить вас игрой. Могут быть разные игры, но в каждой мы работаем на максимуме. Очень важен будет стартовый отрезок, надеюсь, что с вашей поддержкой нам все удастся", - сказал специалист.

"Предстоящий сезон будет интересный и напряженный, мы достаточно хорошо к нему подготовились", - добавил он.

В первом туре чемпионата России ЦСКА 15 июля в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".

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