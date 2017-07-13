ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" представил форму, в которой игроки будут выступать в турнирах сезона-2017/18. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Представление состоялось в четверг в Москве на стадионе "Локомотив", на котором летом был сделан ремонт, заменены кресла и поставлены новые табло. В мероприятии приняли участие президент клуба Илья Геркус, а форму представили футболисты Алексей Миранчук, Артем Галаджан, Иван Лапшов, Виталий Денисов и Ари. Новая форма посвящена 95-летию клуба, которое празднуется в этом году.

Основная - домашняя - форма "Локомотива" сделана в традиционных цветах команды - майка зеленая, а шорты - красные. Гостевая форма железнодорожников - полностью белая, а резервная - серая с красными шортами. На всех формах разные шевроны в виде логотипа клуба, что означает разносторонность клуба.

"Что-то в этой форме креативное, новое, должно понравиться болельщикам", - сказал Денисов.

Также "Локомотив" подписал соглашение с новым спонсором - букмекерской конторой 1xBet.

В пятницу "Локомотив" проведет первый матч сезона-2017/18. В рамках игры за Суперкубок России железнодорожники сыграют против московского "Спартака". Встреча начнется в 21:30 мск.