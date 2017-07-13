Гончаренко: ЦСКА требуется качественное, а не количественное усиление

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московскому ЦСКА необходимо качественно, а не количественно усилить состав, а также дать шанс молодым футболистам. Такое мнение на встрече с болельщиками высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Встреча и награждение футболистов столичной команды серебряными медалями чемпионата России прошедшего сезона проходят на стадионе "ВЭБ-Арена".

"У нас в составе 21 игрок, по сути каждая позиция дублируется. Так что говорить, что какие-то позиции требуют усиления количественно, не стоит. Нужно думать, чтобы качественно усилить и дать шанс молодым", - отметил Гончаренко.

"У меня есть хороший опыт таких матчей [как квалификация Лиги чемпионов]. Здесь не столько важно, какой у тебя соперник. Важно самим подойти к обеим играм, как надо", - считает специалист.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что трансферы еще будут. "Не скрою, сегодня не легко найти футболистов, которые могут качественно усилить команду за разумные деньги. Но если не удается купить игроков уровня Вагнер Лава (бывшего нападающего ЦСКА), то нужно, чтобы лучше проявлял себя [Федор] Чалов", - заявил он.

В первом туре чемпионата России ЦСКА 15 июля в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".