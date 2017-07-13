ФК ЦСКА планирует открыть собственный музей в течение полутора лет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Музей московского футбольного клуба ЦСКА может появиться в течение полутора лет. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

"Музей обязательно будет. Но мы хотим сделать не просто выставку трофеев, а современный универсальный музей с большим количеством интерактивных модулей, чтобы болельщики могли погрузиться во все вехи истории клуба. Думаю, через год-полтора такой музей появится. Сейчас проект находится на согласовании", - заявил Бабаев.

По словам гендиректора ЦСКА, клуб постарается оставить цены на билеты прежними. "Достаточно сложно говорить о понижении цен на билеты с учетом средств на эксплуатацию. Да и футболисты не дешевеют. Постараемся как минимум не повышать цены и устраивать специальные категории билетов", - сказал функционер.

В первом туре чемпионата России ЦСКА 15 июля в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".