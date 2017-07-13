Московское "Динамо" подписало контракты с 27 хоккеистами

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ТАСС, 13 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" подписал соглашения с 27 игроками. Об этом сообщает пресс-служба общества "Динамо".
Контракт с клубом подписали: Михаил Анисин, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Дмитрий Вишневский, Александр Еременко, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Артем Подшендялов, Яков Рылов, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев, Иван Бочаров, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Иван Игумнов, Дмитрий Маркович, Егор Орлов, Дмитрий Сидляров, Артем Волков, Егор Зайцев, Александр Петунин, Михаил Бицадзе, Александр Шарыченков и Сергей Алексеев.
"Динамо" первый матч сезона-2017/18 проведет 23 августа дома против "Витязя".