Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что подходит в хорошей физической форме к началу сезона

Ремонт на стадионе "Локомотив" завершится к сентябрюСпорт 13 июля, 20:55
Футболист Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока клуб вновь не станет чемпионом РоссииСпорт 13 июля, 20:39
Трамп заявил, что встреча его сына с юристом из РФ не принесла результатовМеждународная панорама 13 июля, 20:32
Московское "Динамо" подписало контракты с 27 хоккеистамиСпорт 13 июля, 20:31
ФК ЦСКА планирует открыть собственный музей в течение полутора летСпорт 13 июля, 20:30
Макрон: Франции и России важно работать вместеМеждународная панорама 13 июля, 20:22
Под прессингом прогресса: убьют ли современные технологии традиционный банкингЭкономика и бизнес 13 июля, 20:17
Гончаренко: ЦСКА требуется качественное, а не количественное усилениеСпорт 13 июля, 20:08
Dr.Web сообщил о вредоносном коде на портале госуслугЭкономика и бизнес 13 июля, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев походит к началу сезона-2017/18 в хорошей физической форме. Об этом он сообщил на встрече с армейскими болельщиками.
Встреча и награждение футболистов столичной команды серебряными медалями чемпионата России прошедшего сезона проходят в четверг на стадионе "ВЭБ-Арена". Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр ЦСКА в мае. По причине травмы он не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций.
"Хорошо поработал в отпуске и уже к началу сборов подошел в более или менее хорошей форме, на втором сборе начал тренироваться в общей группе. В общем, все хорошо", - сказал Дзагоев.
В первом туре чемпионата России ЦСКА 15 июля в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".