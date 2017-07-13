Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что подходит в хорошей физической форме к началу сезона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев походит к началу сезона-2017/18 в хорошей физической форме. Об этом он сообщил на встрече с армейскими болельщиками.

Встреча и награждение футболистов столичной команды серебряными медалями чемпионата России прошедшего сезона проходят в четверг на стадионе "ВЭБ-Арена". Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр ЦСКА в мае. По причине травмы он не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций.

"Хорошо поработал в отпуске и уже к началу сборов подошел в более или менее хорошей форме, на втором сборе начал тренироваться в общей группе. В общем, все хорошо", - сказал Дзагоев.

В первом туре чемпионата России ЦСКА 15 июля в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".