РФС временно снял с "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 13 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла с махачкалинского "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В среду палата по разрешению споров РФС запретила махачкалинскому клубу регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

В четверг палата частично удовлетворила заявление "Анжи" о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба. "Анжи" имеет право регистрировать игроков до 14 июля включительно.

Ямбере выступал за махчкалинский клуб в 2012 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе "Анжи".