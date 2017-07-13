Гончаренко: вопрос с количеством легионеров в заявке должен обсуждаться во вторую очередь

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Футболист Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока клуб вновь не станет чемпионом РоссииСпорт 13 июля, 20:39
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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вопрос количества легионеров в лимите Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) второстепенен, главное - подготовка большего количества качественных отечественных игроков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко.
5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.
"Мы сейчас говорим о том, что в сборной, которая играла на Кубке конфедераций, могло быть больше игроков из европейских клубов. Нам надо подготовить футболистов, которые, как Александр Головин, имели бы предложения из-за границы и участвовали в чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Сейчас, на мой взгляд, более правильным был бы лимит "10+15", но это должно обсуждаться во вторую очередь. В первую очередь, надо обсуждать, как подготовить плеяду молодых и качественных футболистов, чтобы выбор был больше у главного тренера сборной", - считает Гончаренко.
Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле не будет ограничено.
Гончаренко также отметил, что футболисты ЦСКА Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев подходят к новому сезону в хорошей физической форме. "Считаю, что мы хорошо подготовились к новому сезону. Важно, что мы подвели всех наших травмированных - Марио Фернандес, Дзагоев, Игнашевич у нас на подходе. Хочется верить, что все болячки ушли", - сказал Гончаренко.
По словам специалиста, у команды есть все, чтобы вновь стать чемпионом страны. "В прошлом году было второе место, в позапрошлом - первое. И никто из игроков, определяющих результат, не ушел. Да, можно задавать вопросы, почему нет приобретений, но нас будут критиковать за то, что нет приобретений, будут критиковать, если они будут, но, в вашем понимании, они будут дорогостоящими, будут критиковать за то, что мы не ставим молодых футболистов или ставим", - считает тренер.
"Мы будем всегда под критикой. У нас есть вектор, когда есть сильный костяк и сильная молодежь", - добавил он.
"От молодых всегда сложно добиться стабильности, но для этого у нас есть достаточно опытный костяк для того, чтобы им помогать, - отметил Гончаренко. - Молодые футболисты должны много работать и пройти много ступеней для того, чтобы завоевать место в составе и сдвинуть наших аксакалов".
В первом туре предстоящего чемпионата армейцы 15 июля сыграют на выезде с "Анжи". "Старт очень важен, не только первый тур. Шесть-семь туров нет никакого смысла заглядывать в таблицу, но важно качественно стартовать, чтобы дать ускорение на весь чемпионат, что мы и намерены сделать. "Анжи" обновился, мы достаточно много информации о них собрали и подходим во всеоружии", - считает он.
В составе сборной России на Кубке конфедераций выступили армейцы Игорь Акинфеев, Виктор Васин и Александр Головин. В прошлом сезоне о приостановлении выступлений за национальную команду объявили также армейцы Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич. "Если бы они [Березуцкий и Игнашевич] сыграли на Кубке конфедераций, то они бы так же хорошо подготовились, они - профессионалы, - считает Гончаренко. - Возможно, они больше эмоций сохранили для того, чтобы лучше стартовать в чемпионате".
"А для Головина и Васина игровая практика пойдет в плюс", - добавил он.
"Это в вашем понимании, Игорь провел неудачный турнир, - заметил Гончаренко на вопрос об уровне игры Акинфеева на Кубке конфедераций. - В моем понимании, важно, чтобы лидер и капитан подошел в хорошем эмоциональном состоянии к старту. Он хорошо отдохнул, свеж и бодр, Игорь хорошо тренируется".
На встрече с болельщиками полузащитник Александр Головин пообещал, что не покинет команду, пока она вновь не завоюет золотые медали чемпионата. Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему игроку со стороны английских клубов "Челси" и "Арсенал".
"Думаю, молодому футболисту некорректно задавать такой вопрос, мы же прекрасно понимаем, что не все зависит от него, - считает Гончаренко. - Если есть топ-предложение, как от "Челси" или "Арсенала", которое устраивает и игрока, и все стороны, отказываться не стоит. Мы все говорим, что российским игрокам надо уезжать в топ-клубы, и, возможно, он станет первым таким игроком. Так категорически заявлять, что не уйду, пока не стану чемпионом, я бы не стал".
Гончаренко отметил, что продолжает поддерживать связь с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким, который в июне возглавил английский "Халл Сити". "Мы общаемся, но не так часто, как было раньше. Понятно, что загруженность очень серьезная и у меня, и у его. Живо интересуемся, что происходит в обеих командах", - рассказал он.