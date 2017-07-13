Гончаренко: вопрос с количеством легионеров в заявке должен обсуждаться во вторую очередь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вопрос количества легионеров в лимите Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) второстепенен, главное - подготовка большего количества качественных отечественных игроков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко.

5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

"Мы сейчас говорим о том, что в сборной, которая играла на Кубке конфедераций, могло быть больше игроков из европейских клубов. Нам надо подготовить футболистов, которые, как Александр Головин, имели бы предложения из-за границы и участвовали в чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Сейчас, на мой взгляд, более правильным был бы лимит "10+15", но это должно обсуждаться во вторую очередь. В первую очередь, надо обсуждать, как подготовить плеяду молодых и качественных футболистов, чтобы выбор был больше у главного тренера сборной", - считает Гончаренко.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле не будет ограничено.

"Фернандес, Игнашевич и Дзагоев подходят к сезону без травм"

Гончаренко также отметил, что футболисты ЦСКА Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев подходят к новому сезону в хорошей физической форме. "Считаю, что мы хорошо подготовились к новому сезону. Важно, что мы подвели всех наших травмированных - Марио Фернандес, Дзагоев, Игнашевич у нас на подходе. Хочется верить, что все болячки ушли", - сказал Гончаренко.

По словам специалиста, у команды есть все, чтобы вновь стать чемпионом страны. "В прошлом году было второе место, в позапрошлом - первое. И никто из игроков, определяющих результат, не ушел. Да, можно задавать вопросы, почему нет приобретений, но нас будут критиковать за то, что нет приобретений, будут критиковать, если они будут, но, в вашем понимании, они будут дорогостоящими, будут критиковать за то, что мы не ставим молодых футболистов или ставим", - считает тренер.

"Мы будем всегда под критикой. У нас есть вектор, когда есть сильный костяк и сильная молодежь", - добавил он.

"От молодых всегда сложно добиться стабильности, но для этого у нас есть достаточно опытный костяк для того, чтобы им помогать, - отметил Гончаренко. - Молодые футболисты должны много работать и пройти много ступеней для того, чтобы завоевать место в составе и сдвинуть наших аксакалов".

"Акинфеев свеж и бодр"

В первом туре предстоящего чемпионата армейцы 15 июля сыграют на выезде с "Анжи". "Старт очень важен, не только первый тур. Шесть-семь туров нет никакого смысла заглядывать в таблицу, но важно качественно стартовать, чтобы дать ускорение на весь чемпионат, что мы и намерены сделать. "Анжи" обновился, мы достаточно много информации о них собрали и подходим во всеоружии", - считает он.

В составе сборной России на Кубке конфедераций выступили армейцы Игорь Акинфеев, Виктор Васин и Александр Головин. В прошлом сезоне о приостановлении выступлений за национальную команду объявили также армейцы Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич. "Если бы они [Березуцкий и Игнашевич] сыграли на Кубке конфедераций, то они бы так же хорошо подготовились, они - профессионалы, - считает Гончаренко. - Возможно, они больше эмоций сохранили для того, чтобы лучше стартовать в чемпионате".

"А для Головина и Васина игровая практика пойдет в плюс", - добавил он.

"Это в вашем понимании, Игорь провел неудачный турнир, - заметил Гончаренко на вопрос об уровне игры Акинфеева на Кубке конфедераций. - В моем понимании, важно, чтобы лидер и капитан подошел в хорошем эмоциональном состоянии к старту. Он хорошо отдохнул, свеж и бодр, Игорь хорошо тренируется".

"На месте Головина не был бы столь категоричен"

На встрече с болельщиками полузащитник Александр Головин пообещал, что не покинет команду, пока она вновь не завоюет золотые медали чемпионата. Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему игроку со стороны английских клубов "Челси" и "Арсенал".

"Думаю, молодому футболисту некорректно задавать такой вопрос, мы же прекрасно понимаем, что не все зависит от него, - считает Гончаренко. - Если есть топ-предложение, как от "Челси" или "Арсенала", которое устраивает и игрока, и все стороны, отказываться не стоит. Мы все говорим, что российским игрокам надо уезжать в топ-клубы, и, возможно, он станет первым таким игроком. Так категорически заявлять, что не уйду, пока не стану чемпионом, я бы не стал".

Гончаренко отметил, что продолжает поддерживать связь с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким, который в июне возглавил английский "Халл Сити". "Мы общаемся, но не так часто, как было раньше. Понятно, что загруженность очень серьезная и у меня, и у его. Живо интересуемся, что происходит в обеих командах", - рассказал он.