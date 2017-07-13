"Брондбю" обыграл ВПС в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

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ТАСС, 13 июля. Датский футбольный клуб "Брондбю" на своем поле одержал победу над финским ВПС со счетом 2:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Забитыми мячами отметились Теему Пукки (16-я минута) и Каспер Йенсен (28).
Результаты других матчей:
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Рейкьявик" (Исландия) - 3:1;
"Работнички" (Македония) - "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 1:1;
"Ружомберок" (Словакия) - "Бранн" (Норвегия) - 0:1;
"Шкендия" (Македония) - ХИК (Финляндия) - 3:1;
"Нымме Калью" (Эстония) - "Видеотон" (Венгрия) - 0:3;
"Альтах" (Австрия) - "Динамо-Брест" (Белоруссия) - 1:1.
Ответные встречи пройдут 20 июля.