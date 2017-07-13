Рязанцев победил Ли Чао в седьмом туре Гран-при по шахматам в Женеве

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ТАСС, 13 июля. Россиянин Александр Рязанцев обыграл китайца Ли Чао в партии седьмого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Женеве.
Вничью закончились партии между россиянином Яном Непомнящим и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, англичанином Майклом Адамсом и россиянином Дмитрием Яковенко, голландцем Анишем Гири и армянином Левоном Ароняном, индийцем Пенталой Харикришной и россиянином Александром Грищуком, венгром Рихардом Раппортом и россиянином Эрнесто Инаркиевым, китаянкой Хоу Ифань и израильтянином Борисом Гельфандом. Россиянин Петр Свидлер проиграл азербайджанцу Теймуру Раджабову, представитель ОАЭ Салем Салех - украинцу Павлу Эльянову.
После семи туров лидирует Раджабов с пятью очками. Далее идут Грищук, Харикришна (оба - 4,5), Мамедьяров, Непомнящий, Рязанцев (все - по 4), Аронян, Гири, Свидлер, Эльянов, Адамс, Чао, Гельфанд, Яковенко (все - по 3,5), Инаркиев (3), Ифань (2,5), Раппорт (2), Салех (1,5).
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Этап в Женеве завершится 15 июля.