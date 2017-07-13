"Галатасарай" проиграл "Эстерсунду" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"Международная панорама 13 июля, 22:15
Нападающий Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"Спорт 13 июля, 21:39
В России продлен набор в отряд космонавтовКосмос 13 июля, 21:31
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлисьОбщество 13 июля, 21:24
Гончаренко: вопрос с количеством легионеров в заявке должен обсуждаться во вторую очередьСпорт 13 июля, 21:17
Геркус: "Локомотив" уверен в победе над "Спартаком" в матче за Суперкубок РоссииСпорт 13 июля, 21:00
Ремонт на стадионе "Локомотив" завершится к сентябрюСпорт 13 июля, 20:55
Теннисисты Веснина и Соарес вышли в полуфинал Уимблдона в микстеСпорт 13 июля, 20:54
Футболист Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока клуб вновь не станет чемпионом РоссииСпорт 13 июля, 20:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" в гостях проиграл шведскому "Эстерсунду" со счетом 0:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Забитыми мячами отметились Саман Годдос (68-я минута) и Джейми Хопкатт (90).
Результаты других матчей:
"Лиепая" (Латвия) - "Судува" (Литва) - 0:2;
"Аполлон" (Кипр) - "Заря" (Молдавия) - 3:0;
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Одд" (Норвегия) - 0:1;
"Габала" (Азербайджан) - "Ягеллония" (Польша) - 1:1;
"Хёугесунн" (Норвегия) - "Лех" (Польша) - 3:2.
Ответные встречи пройдут 20 июля.