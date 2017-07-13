Бибикина и Большакова выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках с трамплина

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ТАСС, 13 июля. Пензенские спортсменки Александра Бибикина и Яна Большакова выиграли восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Победительницы заработали 265,77 балла. Вторыми стали москвички Екатерина Беляева и Анастасия Тарасова (252,39), третье место заняли представительницы Московской области Анна Энговатова и Полина Федосова (237,39).
Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду-2013.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.