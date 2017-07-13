Эксперт: Спартакиада в Казани прошла на высоком уровне, в Татарстане держат марку

ТАСС, 13 июля. Соревнования по прыжкам в воду на восьмой летней Спартакиаде учащихся в Казани прошли на высоком уровне. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал заместитель главного секретаря Спартакиады, эксперт Федерального центра подготовки спортивного резерва Леонид Маркович.

"В Казани всегда хорошо проводят турниры, - сказал Маркович. - Бывает, что когда постоянно проводишь турниры, что называется, замыливается глаз - вроде, все хорошо и не к чему стремиться. В Татарстане держат марку".

Маркович отметил важность возрождения спортивных школ в России, в том числе школ по прыжкам в воду. "Показатель лидерства страны - не чемпионаты мира и Олимпийские игры, а сильные школы, - считает эксперт. - У нас знаменитые школы по прыжкам в воду: в Москве, и в области, и в Питере, и в Самаре, и в Саратове. В этом хозяйстве главное - тренеры, а в таких технически сложных видах спорта всегда с ними сложности".

Маркович рассказал о системе оценки развития спорта в регионах.

"Мы ведем учет "шестерок": первые три человека получают медали - золото, серебро и бронзу и еще трое - это участники финала в номере спортивной программы, - объяснил эксперт. - "Шестерка" - своеобразная элита определенного вида спорта в этом возрасте, если раньше в "шестерки" попадали условно три команды, то сегодня все шестеро могут быть из разных регионов. Конкуренция возросла: 2/3 субъектов готовят спортсменов, которые попадают в наши списки, и вот это действительно характеристика развития спорта в России".

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.