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Эксперт: Спартакиада в Казани прошла на высоком уровне, в Татарстане держат марку

Спорт
13 июля, 23:34 UTC+3 ТАСС

В Казани состоялись соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России по прыжкам в воду и бадминтону

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Заместитель главного секретаря Спартакиады, эксперт Федерального центра подготовки спортивного резерва, спортивный судья Всероссийской категории Леонид Маркович

Заместитель главного секретаря Спартакиады, эксперт Федерального центра подготовки спортивного резерва, спортивный судья Всероссийской категории Леонид Маркович

© Леся Полякова/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 13 июля. Соревнования по прыжкам в воду на восьмой летней Спартакиаде учащихся в Казани прошли на высоком уровне. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал заместитель главного секретаря Спартакиады, эксперт Федерального центра подготовки спортивного резерва Леонид Маркович.

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"В Казани всегда хорошо проводят турниры, - сказал Маркович. - Бывает, что когда постоянно проводишь турниры, что называется, замыливается глаз - вроде, все хорошо и не к чему стремиться. В Татарстане держат марку".

Маркович отметил важность возрождения спортивных школ в России, в том числе школ по прыжкам в воду. "Показатель лидерства страны - не чемпионаты мира и Олимпийские игры, а сильные школы, - считает эксперт. - У нас знаменитые школы по прыжкам в воду: в Москве, и в области, и в Питере, и в Самаре, и в Саратове. В этом хозяйстве главное - тренеры, а в таких технически сложных видах спорта всегда с ними сложности".

Маркович рассказал о системе оценки развития спорта в регионах.

"Мы ведем учет "шестерок": первые три человека получают медали - золото, серебро и бронзу и еще трое - это участники финала в номере спортивной программы, - объяснил эксперт. - "Шестерка" - своеобразная элита определенного вида спорта в этом возрасте, если раньше в "шестерки" попадали условно три команды, то сегодня все шестеро могут быть из разных регионов. Конкуренция возросла: 2/3 субъектов готовят спортсменов, которые попадают в наши списки, и вот это действительно характеристика развития спорта в России".

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Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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