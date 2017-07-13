Эксперт: после ОИ-2014 количество команд по керлингу на Спартакиаде увеличилось

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ТАСС, 13 июля. Количество команд, участвующих в соревнованиях по керлингу в рамках Спартакиады учащихся России, увеличилось после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом пресс-службе соревнований рассказал заместитель главного секретаря Спартакиады, эксперт Федерального центра подготовки спортивного резерва Леонид Маркович.
"Горные лыжи, фристайл или сноуборд и керлинг точно вызвали интерес после Сочи, - сказал Маркович. - Если до Игр-2014 у нас выступало семь-восемь команд, то сейчас 14 команд регулярно играет в первенствах. Спартакиады зимние проходят с 2004 года и там уже керлинг был, но тогда это была сплошная экзотика. Кое-как набрали шесть команд, а сейчас это очень популярный вид".
Эксперт отметил, что Олимпийские игры могут дать толчок развитию детского спорта, если налажена работа по подготовке юных спортсменов. "Олимпиада дает определенный наплыв в спортшколы, но это все относительно, - считает Маркович. - Дальше все зависит от того, как поставлена организация процесса. Нельзя пугать детей объемами тренировочной работы или рассказами о том, что, от профессионального спорта обязательно возникнут проблемы со здоровьем".
Зимняя Спартакиада учащихся России проходила с 1 по 31 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.