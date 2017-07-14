Чемпионат мира по водным видам спорта стартует в столице Венгрии

ТАСС, 14 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта открывается в пятницу в Будапеште. В течение 17 дней в венгерской столице будут разыграны 75 комплектов медалей в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло, хай-дайвинге и плавании на открытой воде.

Чемпионат мира традиционно стартует соревнованиями по синхронному плаванию и прыжкам в воду, тогда как турнир пловцов начнется лишь 23 июля. Первые чемпионы мира станут известны в субботу, турнир продлится до 30 июля, медали в каждом виде будут разыграны на четырех аренах столицы Венгрии и на озере Балатон.

Девять комплектов медалей будут разыграны в синхронном плавании, которое приносит российской сборной львиную долю наград на крупных соревнованиях по водным видам. В Будапеште пройдут соревнования в соло, дуэтах, команде и миксте (техническая и произвольная программы), а также командная комбинация.

В соло сборную России представит олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, которая также выступит в дуэте с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич. В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча, тогда как в команде заявлены Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Анастасия Баяндина, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина. Запасные - Варвара Субботина и Анастасия Архиповская.

На предыдущем чемпионате мира в Казани сборная России по синхронному плаванию завоевала восемь золотых медалей, уступив первое место лишь в технической программе в миксте дуэту из США. В Казани Мальцев выступал в дуэте с Валитовой, тогда как Каланча стала два года назад двукратной чемпионкой мира в команде.

Соревнования синхронисток пройдут 14-22 июля на временной арене, установленной на озере в парке Варошлигет.

Прыгуны опробуют новый центр водных видов

В пятницу также стартуют соревнования по прыжкам в воду, где разыгрываются 13 комплектов медалей. Два года назад в Казани сборная России завоевала два серебра и бронзу, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и вовсе осталась без наград. Однако в июне российские прыгуны победили под руководством нового главного тренера сборной Светланы Моисеевой в общем зачете на чемпионате Европы в Киеве, завоевав 11 медалей (из них три - золотые).

В состав российской сборной на чемпионат мира вошли Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Илья Молчанов, Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Надежда Бажина, Кристина Ильиных, Юлия Тимошинина, Мария Полякова и Анна Чуйнышена. Перед командой поставлена медальная задача - завоевать две бронзы. Главными фаворитами турнира по прыжкам в воду остаются китайские спортсмены, которые выиграли 10 золотых медалей в Казани и семь - на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Прыжковый турнир пройдет 14-22 июля на главной арене чемпионата мира - центре водных видов спорта "Дагай", открытом лишь весной нынешнего года. Центральный бассейн комплекса, который также называется "Дуна-Арена", может вместить около 15 тысяч зрителей, здесь же состоятся и соревнования по плаванию.

Пловцы начнут выступление 23 июля и в течение недели разыграют 42 комплекта наград, в состав российской команды вошли 28 спортсменов - 18 мужчин и 10 женщин. Основные надежды на медали возлагаются на Юлию Ефимову, которая принесла сборной России единственную золотую награду домашнего чемпионата мира в Казани, выигранную не в синхронном плавании. Ефимова два года назад победила на дистанции 100 м брассом, став третьей на 50-метровке. На счету Ефимовой также три олимпийские медали, в том числе и два серебра в Рио-де-Жанейро, где на 100-метровке она уступила американке Лилли Кинг, а на 200 м - Риэ Канэто из Японии.

Российские медали в плавании в Казани также завоевала мужская эстафетная команда 4х100 м вольным стилем (уступила лишь французам), а также Евгений Рылов на 100-метровке на спине (бронза). В олимпийском Рио-де-Жанейро Рылов стал третьим на 200 м на спине, а Антон Чупков выиграл бронзу на дистанции 200 м брассом.

Надежды на медали ватерполисток

Сборные России по водному поло выступят на водном стадионе имени Альфреда Хайоша, который расположен на дунайском острове Маргит. Ранее эта арена считалась главной в Будапеште, здесь проходили чемпионаты Европы по водным видам в 2006 и 2010 гг., а также чемпионат Европы по водному поло 2014 года.

Мужская сборная России выступит на предварительной стадии в группе D, где сыграет 17 июля с японцами (22:30 мск), 19 июля - хорватами (14:30), 21 июля - американцами (13:10). Победители четырех групп выходят в 1/4 финала, команды, занявшие второе и третье места, выступят в стыковых матчах. По аналогичной схеме пройдет женский турнир, где россиянки в группе D сыграют 16 июля со сборной Греции (22:30), 18 июля - Австралии (18:30), 20 июля - Казахстана (13:10).

Российские ватерполисты два года назад в Казани выступили неудачно, проиграв все три матча в группе и не сумев отобраться на Олимпиаду. Женская команда заняла восьмое место, а на Играх в Рио-де-Жанейро завоевала бронзовые награды. Третье место заняла женская российская команда и в июльском суперфинале Мировой лиги в китайском Шанхае, тогда как мужская сборная на турнире в Рузе стала пятой.

Семь комплектов медалей будут разыграны в плавании на открытой воде - на озере Балатон пройдут заплывы на дистанциях 5 км, 10 км и 25 км у мужчин и женщин, а также командные соревнования. В этом виде российские пловцы остались без наград как в Казани, так и на Играх в Рио-де-Жанейро, где прошли заплывы на 10 км. В Будапеште выступят Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев, Сергей Большаков, Кирилл Беляев, Анастасия Крапивина, Валерия Ермакова, Дарья Кулик и Мария Новикова.

В хай-дайвинге будут соревноваться мужчины и женщины - площадка для прыжков будет установлена на площади Баттьяни на берегу Дуная напротив популярной туристической достопримечательности венгерской столицы - здания Парламента. Соревнования по хай-дайвингу на чемпионатах мира пройдут всего в третий раз, эта дисциплина пока не является олимпийской. Два года назад в Казани бронзовую медаль выиграл Артем Сильченко, в Будапеште в этой дисциплине также выступят Никита Федотов и Игорь Семашко, тогда как в женских прыжках россиянки отобраться не смогли.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся с 1973 года. С 2001 года турниры проходят по нечетным годам. Уже объявлено, что в 2019 году мировое первенство пройдет в Кванджу (Южная Корея), 2021-м - японской Фукуоке, 2023-м - катарской Дохе.