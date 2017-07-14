Родные стены в помощь: Хэмилтон на родине попробует догнать Феттеля в борьбе за титул

ТАСС, 14 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Противостояние немца Себастьяна Феттеля из "Феррари" и британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в борьбе за титул получается очень интересным. В личном зачете первым на данный момент идет немец с преимуществом в 20 очков. Однако Хэмилтон у себя на родине непобедим последние три года и имеет все шансы сократить отставание, а при самых благоприятных условиях и выйти вперед. Но за борьбой двух лидеров не стоит забывать и о партнере британца по "Мерседесу" финне Валттери Боттасе, который в нынешнем сезоне уже одержал две победы и отстает от Феттеля на 35 очков.

Трасса "Сильверстоун" располагается в Великобритании недалеко от деревни Сильверстоун в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при Великобритании состоялся 13 мая 1950 года, и эта гонка стала первой в истории "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной - с множеством быстрых поворотов.

Рекордсменами по числу побед в Гран-при являются шотландец Джим Кларк и француз Ален Прост, в активе которых по пять финишей на первом месте. Среди действующих пилотов победителями Гран-при Великобритании становились испанец Фернандо Алонсо (2006, 2011), финн Кими Райкконен (2007), Хэмилтон (2008, 2014, 2015, 2016) и Феттель (2009).

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).