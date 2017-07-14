"Домжале" победил "Валюр" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС, 14 июля. Исландский футбольный клуб "Валюр" на своем поле проиграл словенскому "Домжале" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев забитым мячом отметился Сигурдур Ларуссон (36-я минута, пенальти), у гостей отличились Ян Репас (23) и Сенияд Ибричич (73).

Результаты других матчей:

"Абердин" (Шотландия) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 1:1

"Железничар" (Босния и Герцеговина) - АИК (Швеция) - 0:0

"Корк Сити" (Ирландия) - АЕК (Кипр) - 0:1

"Осиек" (Хорватия) - "Люцерн" (Швейцария) - 2:0

"Паниониос" (Греция) - "Горица" (Словения) - 2:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 2:4

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада-Болеслав" (Чехия) - 2:3.

Ответные встречи пройдут 20 июля.