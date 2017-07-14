Женская сборная России по баскетболу вышла в полуфинал ЧЕ среди игроков до 20 лет

ТАСС, 14 июля. Женская сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 56:49 в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Португалии.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стала Елизавета Шабанова, набравшая 13 очков.

В полуфинале россиянки сыграют с командой Испании, матч пройдет 15 июля, начало - 20:30 мск. Другую полуфинальную пару составили сборные Словении и Франции.

Чемпионат Европы среди девушек до 20 лет проводится с 2000 года, в 2005 году турнир стал ежегодным. Шесть раз победителями становились испанки (они выиграли пять из шести последних первенств). На счету сборной России пять побед (2000, 2004, 2006, 2008, 2010).