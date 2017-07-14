Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист "Спартака" Макгиди продолжит карьеру в английском "Сандерленде"

Спорт
14 июля, 1:43 UTC+3 ТАСС

31-летний полузащитник подписал контракт на три года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эйден Макгиди

Эйден Макгиди

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Ирландский полузащитник Эйден Макгиди перешел из "Эвертона" в клуб второго по силе английского дивизиона "Сандерленд". Об этом сообщает пресс-служба "Сандерленда".

Контракт с 31-летним игроком рассчитан на три года.

Макгиди с 2010 по 2013 год выступал за московский "Спартак", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России - 2011/12. В январе 2014 года он перешел в "Эвертон", с февраля 2016 года выступал на правах аренды за клубы второго английского дивизиона "Шеффилд Уэнсдэй" и "Престон Норт Энд".

"Сандерленд" вылетел из Английской футбольной премьер- лиги по итогам прошедшего сезона, заняв последнее место в таблице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гендиректор "Силовых машин" задержан за попытку разглашения гостайны
2
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
3
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
4
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
7
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
Темы дня
Реклама