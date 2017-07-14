Бывший футболист "Спартака" Макгиди продолжит карьеру в английском "Сандерленде"

ТАСС, 14 июля. Ирландский полузащитник Эйден Макгиди перешел из "Эвертона" в клуб второго по силе английского дивизиона "Сандерленд". Об этом сообщает пресс-служба "Сандерленда".

Контракт с 31-летним игроком рассчитан на три года.

Макгиди с 2010 по 2013 год выступал за московский "Спартак", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России - 2011/12. В январе 2014 года он перешел в "Эвертон", с февраля 2016 года выступал на правах аренды за клубы второго английского дивизиона "Шеффилд Уэнсдэй" и "Престон Норт Энд".

"Сандерленд" вылетел из Английской футбольной премьер- лиги по итогам прошедшего сезона, заняв последнее место в таблице.