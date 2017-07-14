Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обладатель Кубка Стэнли Эндрю Ференс завершил карьеру в НХЛ

Спорт
14 июля, 5:44 UTC+3 ТАСС

Прошедший чемпионат он пропустил из-за травмы бедра, по этой же причине в сезоне-2015/16 провел лишь шесть матчей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июля. Канадский защитник Эндрю Ференс объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает русскоязычная версия сайта NHL.сom.

Защитник выступал в лиге на протяжении 16 сезонов. Прошедший чемпионат он пропустил из-за травмы бедра, по этой же причине в сезоне-2015/16 хоккеист провел лишь шесть матчей.

"Завершая карьеру в НХЛ, я понимаю, что у меня была проблема с тем, чтобы должным образом отблагодарить сотни людей, которые помогли мне достичь цели играть в лучшей лиге мира, - сказал 38-летний Ференс. - Никто сюда не попадает просто так, особенно игроки со средними габаритами и средними данными. Если вы считаете, что заслужили мою благодарность, то так оно и есть. Спасибо".

Ференс был выбран на драфте 1997 года "Питтсбургом" под общим 208-м номером. Суммарно он провел 907 матчей в НХЛ в составе "Питтсбурга", "Калгари", "Бостона" и "Эдмонтона". С "Бостоном" хоккеист выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/11, а по итогам сезона-2013/14 получил "Кинг Клэнси Трофи", награду, которая вручается за лидерские качества на льду и вне его.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
2
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
3
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
4
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
5
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
6
"Известия": Роскачество выяснило, что почти 20% молочного шоколада не соответствует ГОСТу
7
Источник: гендиректор "Силовых машин" задержан за попытку разглашения гостайны
Темы дня
Реклама