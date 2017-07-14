Обладатель Кубка Стэнли Эндрю Ференс завершил карьеру в НХЛ

ТАСС, 14 июля. Канадский защитник Эндрю Ференс объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает русскоязычная версия сайта NHL.сom.

Защитник выступал в лиге на протяжении 16 сезонов. Прошедший чемпионат он пропустил из-за травмы бедра, по этой же причине в сезоне-2015/16 хоккеист провел лишь шесть матчей.

"Завершая карьеру в НХЛ, я понимаю, что у меня была проблема с тем, чтобы должным образом отблагодарить сотни людей, которые помогли мне достичь цели играть в лучшей лиге мира, - сказал 38-летний Ференс. - Никто сюда не попадает просто так, особенно игроки со средними габаритами и средними данными. Если вы считаете, что заслужили мою благодарность, то так оно и есть. Спасибо".

Ференс был выбран на драфте 1997 года "Питтсбургом" под общим 208-м номером. Суммарно он провел 907 матчей в НХЛ в составе "Питтсбурга", "Калгари", "Бостона" и "Эдмонтона". С "Бостоном" хоккеист выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/11, а по итогам сезона-2013/14 получил "Кинг Клэнси Трофи", награду, которая вручается за лидерские качества на льду и вне его.