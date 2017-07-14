Сборная Мексики сыграла вничью с командой Ямайки в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

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ТАСС, 14 июля. Сборная Мексики сыграла вничью с командой Ямайки со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Встреча группы С состоялась в Денвере. Ранее в пятницу прошел другой матч этой группы - сборная Сальвадора победила команду Кюрасао со счетом 2:0.
Положение команд в группе после второго тура: 1. Мексика (4 очка), 2. Ямайка (4), 3. Сальвадор (3), 4. Кюрасао (0). В заключительном туре группового этапа состоятся матчи Ямайка - Сальвадор и Кюрасао - Мексика. Обе встречи пройдут 17 июля.
По две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.