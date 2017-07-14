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Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Спорт
14 июля, 8:34 UTC+3 ТАСС

Представитель "КамАЗ-мастер" также сохранил лидерство в общем зачете ралли-марафона

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Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова

Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 14 июля. Экипаж "КамАЗ-мастер" российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на седьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 1 час 6 минут 26 секунд.

Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (27 секунд отставания) и Айрат Мардеев (+01.13). Еще один представитель команды "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев финишировал четвертым (+01.31). В общем зачете грузовиков по итогам семи этапов Сотников сохранил за собой первое место с общим временем 20 часов 15 минут 43 секунды. Шибалов - второй (+02.39), чех Мартин Коломы из команды "Татра" - третий (+15.27).

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В зачете внедорожников лучшее время на седьмом этапе показал американец Брайс Мензис из команды X-Raid (1 час 3 минуты 56 секунд), вторым финишировал француз Сириль Депре на "Пежо" (+01.31). Партнер Депре по команде и соотечественник Себастьян Лёб стал третьим (+01.37). В общем зачете внедорожников по итогам семи этапов лидирует Лёб (18 часов 21 минута 57 секунд). Депре - второй (+01:03.35), Мензис - третий (+01:28.35).

Протяженность седьмого этапа ралли от азербайджанского Урджара до китайского Карамая составила 412,90 км, длина спецучастка - 106,60 км. Восьмой этап протяженностью 436,34 (спецучасток - 250,37 км) пройдет по маршруту от Карамая до Урумчи 15 июля.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

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