ЮНЕСКО отметило высокий уровень организации конференции МИНЕПС в Казани

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. ЮНЕСКО поблагодарило Россию за высокий уровень организации шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани. Об этом на пленарном заседании МИНЕПС заявила гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

"Для меня большая честь и радость как для гендиректора ЮНЕСКО, что конференция проходит в России, - сказала Бокова во время видеоконференции. - За это огромное спасибо руководству Российской Федерации. К сожалению, я не смогла прибыть в Казань. Но хотела бы заверить вас, что в мыслях я нахожусь с вами и буду делать все для того, чтобы решения этой знаковой конференции выполнялись бы на практике".

"Казань по праву рассматривается как столица спорта России, город сегодня стал столицей мирового спорта, - продолжила гендиректор ЮНЕСКО. - На шестой конференции МИНЕПС мы должны подтвердить, что спорт - это общественное благо, что доступ к спорту - право каждого. Мы должны бороться с допингом, распространять ценности честной игры".

Конференция завершится в Казани 15 июля.

Впервые конференция МИНЕПС состоялась в 1976 году в Париже. Россия принимает форум во второй раз - в 1988 году Москва стала местом проведения второй конференции МИНЕПС.