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Мутко: развитие физкультуры и спорта является приоритетным направлением в РФ

Спорт
14 июля, 11:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, июля. /ТАСС

В 2006 году в России было свыше 221 тысячи объектов спорта, на начало 2016 года этот показатель составлял свыше 281 тысячи спортивных объектов

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Развитие физической культуры и спорта является одним из абсолютных приоритетов в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), проходящей в Казани.

Конференция открылась в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. "Россия рассматривает физическую культуру и спорт как один из абсолютных приоритетов развития нашей страны, - сказал Мутко. - Физическая культура и спорт улучшают жизненный климат, благополучие людей, укрепляет здоровье наших граждан и прежде всего детей".

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"В стране действует специальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации", - добавил вице-премьер РФ. - В российских школах введены три урока физической культуры. В течение последних лет построено до 50 тысяч спортивных объектов, проводится огромное количество спортивно-массовых зрелищных мероприятий, только "Лыжня России" собирает до миллиона участников. Мы будем продолжать работать в этом направлении и делать все, чтобы спорт в стране был доступным".

В 2006 году в России было свыше 221 тысячи объектов спорта, на начало 2016 года этот показатель составлял свыше 281 тысячи спортивных объектов.

В прошлом году стартовала реализация Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Программа направлена на развитие массового спорта в стране, также в рамках программы будет продолжено развитие инфраструктуры спорта высших достижений.

Ранее сообщалось, что с 2009 года в развитие физической культуры и спорта в России был вложен 481 млрд рублей.

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