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Центр развития водных видов спорта под эгидой FINA будет открыт в Казани

Спорт
14 июля, 11:07 UTC+3 КАЗАНЬ Игорь Лазорин, Вероника Советова

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что республика стремится развивать отношения с международными спортивными федерациями

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Соревнования по плаванию на ЧМ-2015 по водным видам спорта в Казани

Соревнования по плаванию на ЧМ-2015 по водным видам спорта в Казани

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин, Вероника Советова/. Центр развития водных видов спорта под эгидой Международной федерации плавания (FINA) будет открыт а Казани. Об этом на пленарном заседании Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Мы стремимся развивать отношения с международными федерациями, - сказал Минниханов. - С FISU (Международная федерация студенческого спорта - прим. ТАСС) мы реализуем инициативу международной волонтерской академии. Благодаря крупным спортивным мероприятиям в Казани создан институт спортивного волонтерства. В сотрудничестве с FINA мы планируем открыть международный центр развития водных видов спорта".

Ранее FINA одобрила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году. В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.

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