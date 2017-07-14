Совет Европы поддерживает Россию в восстановлении антидопинговой системы

КАЗАНЬ, 14 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин, Вероника Советова/. Совет Европы оказывает России всю необходимую поддержку по восстановлению в стране антидопинговой системы. Об этом в Казани на пленарном заседании Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), заявила заместитель генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Габриэлла Баттаини-Драгони.

"Использование допинга приводит к искажению результата, подрывает доверие общественности к спорту, - сказала она. - Здесь важно объединить усилия на международном уровне, если мы хотим победить этот бич спорта. Сегодня мы нацелены на реализацию двухъярусной стратегии: мы намерены укреплять систему мониторинга и дальше представлять поддержку странам, которые хотят усилить антидопинговую политику".

"Мы активно сотрудничаем с Россией. В нашем плане присутствуют образовательные программы и иные процедуры. Мы надеемся, что скоро РУСАДА получит статус организации, соответствующей стандартам", - добавила Баттаини-Драгони.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. В ноябре состоится заседание совета учредителей ВАДА, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.