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Неограниченно свободными агентами стали 14 хоккеистов АНО ОХК "Динамо"

Спорт
14 июля, 11:24 UTC+3 ТАСС

Ранее статус неограниченно свободных агентов получили 67 игроков команды

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ТАСС, 14 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России присвоили 14 игрокам АНО ОХК "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (Москва) статус неограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соответствующий статус получили Николай Чебыкин, Федор Мошкин, Михаил Семенеко, Виктор Васильев, Илья Орлов, Максим Усков, Никита Александров, Алексей Торопченко, Андрей Миронов, Евгений Киселев, Павел Колтыгин, Станислав Галиев, Сергей Зборовский и Андрей Педан.

Ранее неограниченно свободными агентами стали 67 игроков команды.

В чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступит новое юридическое лицо, представляющее хоккейный клуб "Динамо", - ООО "ХК "Динамо". "Динамо" первый матч нового сезона проведет 23 августа дома против подмосковного "Витязя".

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