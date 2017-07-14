Неограниченно свободными агентами стали 14 хоккеистов АНО ОХК "Динамо"

Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России присвоили 14 игрокам АНО ОХК "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (Москва) статус неограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Соответствующий статус получили Николай Чебыкин, Федор Мошкин, Михаил Семенеко, Виктор Васильев, Илья Орлов, Максим Усков, Никита Александров, Алексей Торопченко, Андрей Миронов, Евгений Киселев, Павел Колтыгин, Станислав Галиев, Сергей Зборовский и Андрей Педан.
Ранее неограниченно свободными агентами стали 67 игроков команды.
В чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступит новое юридическое лицо, представляющее хоккейный клуб "Динамо", - ООО "ХК "Динамо". "Динамо" первый матч нового сезона проведет 23 августа дома против подмосковного "Витязя".