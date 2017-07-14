Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезону

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Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
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МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин восстановился после травмы и готов к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил врач команды Михаил Новиков.
Капитан сборной России получил повреждение головы в мае в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). В следующих играх он участия не принял и досрочно покинул турнир.
"У нас все в порядке - все игроки прошли медобследование. В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение", - сказал Новиков.
В пресс-службе "Металлурга" ТАСС сообщили, что Мозякин в пятницу принял участие в тренировке команды.
В сезоне-2016/17 магнитогорский "Металлург" занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1-4 уступил СКА.