ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населения

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КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает, что к 2026 году в футбол так или иначе будут вовлечены 60% населения Земли. Об этом заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в ходе Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани.
Конференция открылась в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. "Мы должны продвигать и развивать футбол, защищать моральные принципы. К 2026 году мы планируем сделать так, чтобы в футбол было вовлечено 60% населения Земли. В развитие футбола за это время мы намерены инвестировать около $4 миллиардов, каждый цент наших расходов под контролем", - сказала Самура.
ФИФА необходимо обеспечить сотрудничество с национальными футбольными ассоциациями, международными организациями и ведомствами, подчеркнула генеральный секретарь. "У нас общая цель, было бы безответственно отказываться от возможностей, которые дает сотрудничество", - заявила она.
"Я 21 год работала в ООН и на собственном опыте ощутила, каким серьезным источником вдохновения могут быть люди, объединенные одной целью. Часто мне говорят, что спасение мира - это не дело футбола. Конечно, в одиночку футбол не может решить все проблемы, но нельзя недооценивать потенциал спорта, особенно такого, как футбол, который любят во всех уголках мира", - сказала Самура.
Генсек ФИФА впервые побывала в Казани в июне во время Кубка конфедераций. "И я вновь чувствую, как здесь радушно принимают гостей. Мне приятно снова оказаться в Казани - как член консультативного совета ЮНЕСКО, ФИФА принимала участие в подготовке к МИНЕПС, я рада, что мы смогли внести свой вклад", - отметила она.