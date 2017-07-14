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Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне закона

Спорт
14 июля, 12:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, июля. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что ведется планомерная работа по восстановлению доверия к российской антидопинговой системе в мире

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КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Россия предпринимает все необходимые меры для борьбы с допингом в спорте. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко во время Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС).

Конференция открылась в Казани в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. В нем примут участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.

"Антидопинговая работа была направлена на переаттестацию. Весь мир должен принять систему, в которой есть контроль, независимая лаборатория, современное законодательство. В нашей стране все направлено на то, чтобы применение допинга было вне закона, чтобы была создана атмосфера, в которой соревнуются честно и достойно", - подчеркнул Мутко.

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"Конференция министров рассматривает доступность спорта, устойчивое развитие, управление спортом, целостность спорта, защиту его от глобальных проблем. Речь идет о том, что мы хотели бы двигаться вперед во взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), МОК. Есть конкретное мнение, определенные доклады, сделаны выводы. Есть дорожная карта, полнейшее взаимопонимание в том числе с WADA, и мы последовательно это реализуем", - добавил он.

На конференции выступит генеральный директор WADA Оливье Ниггли. Во вторник он посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе. Форум посетит также генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Основной темой форума станет обсуждение хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 2015 году, а также Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года.

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