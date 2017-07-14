Мутко: Красноярск после Универсиады-2019 должен стать центром спортивных мировых событий

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Красноярск благодаря проведению в 2019 году зимних Всемирных студенческих игр должен стать еще одним центром, который сможет принимать крупные спортивные соревнования мирового значения. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко во время Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС).

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.

"Мы сейчас инвестируем в Красноярск. Надеюсь, после 2019 года Красноярск станет столицей спортивных мировых событий", - сказал Мутко.

Вице-премьер напомнил, что Россия является одним из лидеров по количеству соревнований. "И по качеству, и с точки зрения результатов, нравится это кому-то или нет. Мы не скрываем проблемы и готовы их решать вместе с нашими коллегами. Но изолировать спорт глупо, политические бойкоты уже были в истории и ничего не дали", - сказал он.

Основной темой МИНЕПС станет обсуждение хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 2015 году, а также Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года.