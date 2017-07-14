Павел Колобков избран президентом шестой конференции МИНЕПС

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КАЗАНЬ, 14 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин, Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков избран президентом шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС).
МИНЕПС была официально открыта в Казани. В рамках открытия в пятницу прошло пленарное заседание, в котором также приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-премьер РФ Виталий Мутко, заместитель генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Габриэлла Баттаини-Драгони и генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самара.
Конференция МИНЕПС проходит в Казани 13-15 июля. В мероприятиях принимают участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.