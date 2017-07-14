Мутко: стадион в Ростове-на-Дону будет введен в эксплуатацию с опережением графика

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Стадион в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года будет введен до конца текущего года с опережением графика. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в кулуарах Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани.

СПЕЦПРОЕКТ Тур кубка мира по России Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Окончательный срок завершения работ по возведению "Ростов-Арены" по контракту - 25 декабря 2017 года.

"В Ростове-на-Дону построен роскошный стадион. Думаю введем его в этом году с опережением графика. Хотим привести [туда] футбольную сборную", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.