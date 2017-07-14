Мутко: шесть-семь команд составят конкуренцию лидерам в предстоящем чемпионате РФПЛ

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Чемпионат России сезона-2017/18 обещает быть конкурентным, за медали будут бороться не только признанные лидеры клубного российского футбола, но и другие команды. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Нас ждут интересные матчи, шесть-семь клубов будут создавать серьезную конкуренцию [лидерам]. Те же "Ахмат", "Амкар", "Анжи", "Уфа" всегда были серьезными клубами. Серьезные изменения произошли в "Ростове", хотелось бы, чтобы этот клуб сохранил хороший боевой настрой, все же у команды новый тренер, ушло много игроков. Я знаю, что [у "Ростова"] есть экономические проблемы, нужно встать на твердую экономическую основу", - сказал Мутко.

Чемпионат России стартует в субботу. Глава РФС отметил, что на первенство будет смотреть "через призму национальной сборной".

"Нужно, чтобы у футболистов сборной было больше игровой практики, чтобы они стали лидерами в своих клубах. Может, кто-то из них раскроется по-новому - мы видим, что в это межсезонье многие команды возвращают своих воспитанников, видят, какие перспективы в связи с другим подходом к лимиту [на легионеров]. И это правильно - надо думать о будущем. И если приглашать легионеров - то это должны быть игроки высокого уровня", - сказал глава РФС.