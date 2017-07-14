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Барьерист Шубенков получил британскую визу для поездки на ЧМ-2017

Спорт
14 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин является действующим чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами

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Сергей Шубенков (справа) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Сергей Шубенков (справа) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил британскую визу и теперь может поехать в Лондон для участия в мировом первенстве. Об этом ТАСС сообщил личный тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

Шубенков получил 11 апреля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе. На правах действующего чемпиона мира ему не нужно выполнять квалификационный норматив ЧМ-2017 (13,46 секунды). В настоящее время спортсмен ждет подтверждения от ИААФ на участие в чемпионате мира. Для поездки в Великобританию россиянам требуется также оформить британские визы, процесс получения которых порой сопряжен с определенными сложностями.

"Мы с Сергеем уже получили британские визы", - заметил Клевцов.

Шубенков подал документы в визовый центр 6 июля сразу после своего возвращения из Венгрии, где на турнире в Секефехерваре он занял второе место, показав лучший для себя результат в сезоне (13,01).

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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