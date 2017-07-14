Барьерист Шубенков получил британскую визу для поездки на ЧМ-2017

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил британскую визу и теперь может поехать в Лондон для участия в мировом первенстве. Об этом ТАСС сообщил личный тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

Шубенков получил 11 апреля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе. На правах действующего чемпиона мира ему не нужно выполнять квалификационный норматив ЧМ-2017 (13,46 секунды). В настоящее время спортсмен ждет подтверждения от ИААФ на участие в чемпионате мира. Для поездки в Великобританию россиянам требуется также оформить британские визы, процесс получения которых порой сопряжен с определенными сложностями.

"Мы с Сергеем уже получили британские визы", - заметил Клевцов.

Шубенков подал документы в визовый центр 6 июля сразу после своего возвращения из Венгрии, где на турнире в Секефехерваре он занял второе место, показав лучший для себя результат в сезоне (13,01).

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.